Post-diploma, il Polo Informativo dell’Esercito in Sicilia al Salone digitale dello studente

Un’occasione per presentare ai giovani le opportunità professionali e formative offerte dalla Forza Armata, attraverso un format attraente, dinamico e speditivo, direttamente on-line.

Il Polo Informativo dell’Esercito in Sicilia ha partecipato, in connessione da remoto, al Campus Orienta Digital – Salone dello Studente, dapprima fornendo ai giovani siciliani collegati un approfondimento sull’opportunità di entrare a far parte dell’Esercito dopo il diploma e, successivamente, partecipando a un “question-time” promosso dai molti ragazzi interessati.

Si tratta della seconda di otto tappe, ordinate per competenza territoriale, a cui l’Esercito partecipa quest’anno in collaborazione con la nota piattaforma di orientamento digitale: una delle molteplici attività promozionali che la Forza Armata mette ogni anno a disposizione dei giovani interessati alla carriera militare, sia on-line sia in presenza.

In Sicilia, l’offerta informativa è accentrata presso il Polo dedicato, disponibile a ricevere in sede – ogni martedì e giovedì dalle 09,30 alle 12,30 in piazza S. Francesco di Paola 37 a Palermo – chiunque sia interessato, oltre ad interagire da remoto on-line su piattaforma Webex (numero di riunione 1819416111), via email (infopubblico@cmepa.esercito.difesa.it) o al telefono (091-2193193/59/61), nonché promuovendo l’attività promozionale a favore dei reclutamenti in tutta la Sicilia direttamente nelle scuole richiedenti.