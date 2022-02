RAFFADALI (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Un ragazzo di 24 anni è stato ucciso a colpi di pistola a Raffadali (Agrigento) in piazza Progresso, questa mattina. A uccidere il giovane sarebbe stato il padre poliziotto, agente in servizio a Catania. L’uomo, dopo l’omicidio, stava tentando di scappare per mezzo di un bus di linea ma è stato fermato dalle forze dell’ordine che lo hanno disarmato.

