Mussomeli, il maestro Peppe Piccica non c’è più. Le esequie nella chiesa di San Francesco

MUSSOMELI – Il maestro, l’artista, l’amico Peppe Piccica ha lasciato il suo letto di sofferenza, dove si trovava, per volare definitivamente in cielo. Un figlio di Mussomeli lascia, prematuramente, la scena di questo mondo, dove ha sperimentato le diverse fasi della sua vita, fra gioie, delusioni, sofferenze, alleviate dall’affetto delle sue figlie e dall’attenzione della famiglia. Una presenza sul territorio che sprizzava tanto amore per il suo paese, testimoniato dai suoi pennelli e dai suoi scatti fotografici che non sfuggivano ai suoi occhi attenti, che riuscivano a catturare l’attimo, come testimoniato dal suo museo all’aperto. Una persona seriosa con un sorriso sincero. determinata nelle sue idee e rispettosa verso gli altri. Ha amato la cultura ed era presente negli eventi culturali. “Caro Peppe, nei miei riguardi, immeritatamente, sei stato prodigo di attestazioni di stima e simpatia. Conserverò nel cuore le tue chiamate. Buon viaggio, Peppe, verso l’immensità del cielo, dove ti accoglieranno per sempre la tua mamma ed il tuo papà”. Oggi, le sue esequie, alle 15,30 nella chiesa di San Francesco.

