Mussomeli. Entro il 10 febbraio il termine per la presentazione delle istanze per il servizio civile universale

MUSSOMELI. Sono state pubblicate le schede di sintesi dei Progetti di Servizio Civile Universale sul sito di Federsolidarietà Confcooperative (questo il link diretto https://www.serviziocivile.coop/). Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Catania. Per poter trovare i Progetti, i candidati per velocizzare la procedura, dovranno cliccare su Progetti, selezionare la Regione, quindi Sicilia ed infine la Provincia.

Troveranno tutti i progetti finanziati. La presentazione delle domande avverrà esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line) a cui è possibile accedervi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Il link diretto per la presentazione della domanda è il seguente https://domandaonline.serviziocivile.it/. Il termine per la presentazione è il prossimo 10 febbraio.