Mussomeli. Convocato Consiglio comunale il 7 febbraio su pianta organica e nuove assunzioni al presidio ospedaliero

MUSSOMELI. E’ stato convocato per il 7 febbraio alle 10,30 il Consiglio comunale in seduta straordinaria. A convocarlo è stato il presidente Gianluca Nigrelli. Il consiglio è convocato in seduta pubblica, adunanza straordinaria e aperta nell’aula Consiliare “F.Sorce “ del Comune per la trattazione di un solo punto all’ordine del giorno: “Presidio Ospedaliero di Mussomeli, pianta organica e nuove assunzioni”

Qualora dovesse mancare il numero -legale, ciò comporterà la sospensione di un’ora della seduta. Qualora alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta sarà rinviata al giorno successivo alla stessa ora per la trattazione del medesimo ordine del giorno, senza ulteriore invito di convocazione e nel medesimo sito di cui cennato. I lavori saranno trasmessi in diretta sul profilo Facebook del Comune di Mussomeli (https://www.facebook.com/comune.mussomeli) e sulla pagina web dell’ente (https://www.comunedimussomeli.it )