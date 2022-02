MILENA. Il sindaco Claudio Cipolla ha informato la cittadinanza che, nell’ambito della Campagna di vaccinazione anti Covid-19 bisognerà effettuare le prenotazioni per la somministrazione delle prime, delle seconde e terze dosi.

In questo caso, la novità è che sono aperte le prenotazioni per la somministrazione della seconda e della terza dose del vaccino anti Covid-19 ma che la data per la somministrazione verrà comunicata al raggiungimento del numero minimo di adesioni.