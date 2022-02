Meloni “Governo fino al 2023? Comincio a dubitare”

ROMA (ITALPRESS) – Il governo arriva fino al 2023? “Comincio a dubitare”.Così il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Cartabianca su Rai3. “In Italia è sempre irresponsabile andare al voto -ha proseguito – per me è più irresponsabile mettere insieme tutto il contrario di tutto con dei governi che non possono produrre niente perchè questa nazione ha bisogno di scelte coraggiose”. Il centrodestra? “Penso che nessuno ci ha creduto come ci ha creduto Fratelli d’Italia, siamo un partito che è sempre rimasto a presidiare il campo del centrodestra, che ha una sola possibilità di alleanza, che non ha mai fatto accordi con gente di centrosinistra, che non ha votato le proposte di legge elettorale della sinistra”.

(ITALPRESS).