Giornata mondiale delle zone umide 2022 nel nisseno: domenica 6 febbraio, lago Soprano a Serradifalco

Si celebrerà anche da noi, a Serradifalco, presso la Riserva Naturale Orientata di “Lago Soprano” (Sito Natura 2000 e Zona Speciale di Conservazione), domenica 6 febbraio 2022, la “Giornata Mondiale delle Zone Umide”.

Queste ultime rischiano infatti di scomparire, mentre sono importanti scrigni di biodiversità e pozzi di assorbimento di Carbonio, grandi alleati contro i cambiamenti climatici.

L’evento si svolgerà, tra le ore 9 e le ore 13, in conformità a quanto prescritto dai vigenti provvedimenti legislativi, nel pieno rispetto delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19.

L’appuntamento è previsto a Serradifalco, presso Largo San Giuseppe, a partire dalle ore 9.

Da qui partirà un percorso ad anello di circa 6 km, che potrà essere realizzato come corsa podistica non competitiva, passeggiando o in bicicletta. Ai partecipanti verrà alla fine regalato un gadget offerto dalla Tipografia Paruzzo.

Durante la mattinata sarà possibile fare anche Birdwatching, grazie alla predisposizione, a cura della Lipu, di stazioni di avvistamento per l’avifauna.

Alle ore 11, sempre presso il Largo San Giuseppe, è prevista la presentazione della proposta – da parte del Comune di Serradifalco, Legambiente, WWF, Italia Nostra e Lipu – per una migliore promozione e valorizzazione della R.N.O.

Mentre alle ore 12 si realizzerà una degustazione di prodotti tipici del territorio (ticket € 5).

Collaborazioni: Legambiente Caltanissetta, WWF Sicilia centrale, Italia Nostra Sicilia, Lipu, Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Comune di Serradifalco, Track Club Master CL, ASD Corri Serradifalco, Walkers A.S.D. Atletica Canicattì, Team Race Mountain, Caseificio “Terra Mia” di Serradifalco, Az. “La Vrisca” produttrice di Miele di Serradifalco, Panificio di Rosa Burgio di Serradifalco, Màdria Taste Sicily di Serradifalco, SIVANN – Sistema di vigilanza delle aree naturali nissene, Paesaggi di Mezzo, Rotaract Caltanissetta , Tipografia Paruzzo, Az. Agricola Fontanazza, A.V.S. “Marco Aurelio”, A.D. Pugliese.