Gioco del Lotto: come scegliere quali numeri giocare

Il Lotto è un gioco basato sui numeri, che continua ad appassionare moltissimi italiani perché le sue regole sono semplici. Alla base di ogni giocata c’è la scelta dei numeri: se ne possono indicare nella schedina da un minimo di 1 ad un massimo di 10, compresi tra 1 e 90. Non rimane poi che scegliere la ruota e l’importo da giocare, oltre al numero di sorti. Si può infatti decidere di optare per l’abbonamento, che consente di giocare gli stessi numeri su un massimo di 10 estrazioni consecutive, oppure effettuare giocate multiple. La dinamica ed il meccanismo del gioco sono le medesime, sia che si compili la schedina in ricevitoria sia che lo si faccia via web. Oggi infatti esiste anche la possibilità di giocare la schedina del Lotto online, nel sito di un rivenditore autorizzato o sull’app ufficiale My Lotteries.

Come scegliere però quali numeri giocare al Lotto? Questa è una domanda che si pongono in molti, alla quale non è semplicissimo rispondere. È bene puntualizzare sin da subito infatti che non esistono delle regole matematiche da seguire per aumentare le probabilità di vincita. Parliamo di un gioco basato sulla sorte, dunque bisogna essere fortunati per aggiudicarsi un premio e questa è l’unica certezza che c’è quando si tratta del Lotto.

Scegliere i numeri da giocare in base ai sogni e alla Smorfia

Proprio perché non esistono regole matematiche, in molti scelgono i numeri da giocare usando la Smorfia. Trasmessa ormai da generazioni, questa permette di associare ad oggetti e simboli che si sono sognati o che hanno un determinato valore, dei numeri ben precisi compresi tra 1 e 90. Basta dunque consultare la Smorfia napoletana classica per avere delle indicazioni o comunque delle idee se non si sa quali numeri giocare al Lotto.

Naturalmente, questo è un metodo del tutto al di fuori di qualsiasi regola matematica o statistica. D’altronde, come abbiamo già precisato nel Gioco del Lotto non esiste un metodo o una strategia per avere maggiori probabilità di vincita. Tanto vale dunque affidarsi ad un sogno o ad un simbolo che abbia un grande valore, sperando che porti fortuna.

Consultare l’elenco dei numeri ritardatari

Alcuni giocatori scelgono i numeri da mettere nella schedina in base ai cosiddetti ritardatari, ossia a quei numeri che non vengono estratti da molto tempo. Sul sito ufficiale del Gioco del Lotto è possibile trovare l’elenco di questi così come dei numeri frequenti e dei numeri spia, ma è bene ribadire che questo non è un metodo che assicura maggiori probabilità di vincita.

Quando si gioca al Lotto bisogna essere consapevoli che si sta sfidando la sorte, che non esiste alcun modo per essere più fortunati e che i numeri possono uscire così come non uscire. È fondamentale, insomma, essere consapevoli di quello che si sta facendo e del fatto che tutto dipende dalla dea bendata, senza lasciarsi ingannare dai falsi miti sul gioco. Non esiste alcun collegamento, ad esempio, tra una giocata e le vincite precedenti: la fortuna può girare ma può anche non farlo.