Covid. Prime consegne del vaccino Novavax da domenica 27 febbraio

”La prima consegna del vaccino Novavax riguarderà circa 1 milioni di dosi, che verranno distribuite alle Regioni-Province autonome domenica 27 febbraio. Altre forniture per circa 2 milioni di dosi sono previste nel mese di marzo”. Lo fa sapere la struttura commissariale all’emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo.

Novavax prevede di presentare “durante il primo trimestre 2022”, quindi entro fine marzo, una richiesta di via libera all’indicazione pediatrica per il vaccino anti-Covid Nuvaxovid*. La domanda riguarderà “gli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni” e sarà inoltrata alle “autorità regolatorie internazionali, inclusa l’Ema” per l’Europa.

Lo ha comunicato Novavax nella nota in cui ha annunciato l’inizio delle spedizioni di Nuvaxovid agli Stati membri dell’Ue. Al momento il vaccino della società Usa, il primo a base proteica approvato per l’uso in Europa, è indicato per la somministrazione negli over 18.