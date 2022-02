Ciclismo. Il prossimo 13 aprile Caltanissetta ospiterà l’arrivo della 2^ tappa del Giro di Sicilia

CALTANISSETTA. Il prossimo 13 aprile viale Regina Margherita sarà la cornice del villaggio di RCS Sport e dell’arrivo della seconda tappa del Giro di Sicilia 2022. La storica corsa si disputerà tra la Milano Sanremo e il Giro d’Italia.

Ad annunciarlo è stato l’assessore comunale allo sport Fabio Caracausi. Per la Città di Caltanissetta si tratta dell’ennesima passerella sportiva a livello regionale con la presenza di campioni del ciclismo tra i più affermati. Lo scorso anno vinse la maglia giallo-rossa lo “squalo di Messina” Vincenzo Nibali.

L’assessore Caracausi ha inteso ringraziare l’Assessorato Turismo Sport Spettacolo Regione Siciliana annunciando che sarà una festa di sport e colori non solo per Caltanissetta ma per l’intera Provincia.