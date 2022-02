Caltanissetta, pensionato travolto da mini van: ricoverato in ospedale

CALTANISSETTA – Sono in corso di accertamento, da parte delle forze dell’ordine, le cause che hanno determinato l’investimento di un anziano pensionato, poco prima delle 11 in via Filippo Paladini a Caltanissetta.

L’uomo, che stava ritornano a casa dopo aver fatto la spesa, è stato travolto da un mini van di una squadra di manutentori. Violento l’impatto della vittima con il selciato: il ferito ha riportato diverse fratture ed è stato immediatamente trasportato in ospedale. (Foto tratta da social)