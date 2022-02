Asp Caltanissetta: approvati atti bando di gara per la realizzazione della REMS provinciale

Con delibera del 21 febbraio è stato approvato dall’Asp il bando di gara con cui verrà affidata la gestione di una nuova REMS, Residenza Sanitaria per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive, nel territorio della provincia di Caltanissetta.

Un proposito, quello di avviare la procedura, autorizzato dall’assessorato regionale alla Salute e messo in evidenza dallo stesso assessore avv. Razza e dal DG Caltagirone nel corso dell’incontro avvenuto in videocall su convocazione del Prefetto dott.ssa Chiara Armenia, alla presenza di tutte le Autorità Giudiziarie e di controllo del territorio provinciale e subito attuato con la delibera pubblicata il 21 febbraio.

Tempestività è la parola chiave che fa da filo conduttore nella procedura in cui l’elemento premiante nell’attribuzione di un maggiore punteggio è legato ai tempi di esecuzione che comunque non potranno essere superiori a 120 giorni. Il contratto di servizio avrà la durata di tre anni, rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

“Dalla pubblicazione del bando – spiega il Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta Alessandro Caltagirone – ci saranno 35 giorni di tempo per la presentazione delle offerte. Subito dopo la commissione incaricata valuterà il progetto migliore e si procederà all’affidamento. Confidiamo che i concorrenti siano in grado di proporre le soluzioni più adeguate nel rispetto degli standard previsti per questo tipo di strutture”.

Le REMS sono strutture residenziali sanitarie che accolgono le persone affette da disturbi mentali, autori di fatti che costituiscono reato, a cui viene applicata dalla Magistratura la misura di sicurezza detentiva ai sensi della legge 81/2014. La Residenza ha caratteristiche specifiche di struttura sanitaria con funzioni assistenziali, terapeutico riabilitative e socio-riabilitative nel rispetto delle misure adottate dall’Autorità Giudiziaria e fortemente integrata con le altre articolazioni del Dipartimento di Salute Mentale e con la rete dei Servizi dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta.

La sua strutturazione dovrà tener conto delle peculiarità specifiche dei pazienti, adeguando, innovando e integrando percorsi terapeutico-riabilitativi come avviene nelle comunità residenziali terapeutiche già esistenti sul territorio. In questa direzione si realizzeranno percorsi appropriati e, in quanto tali, utili per ogni singola persona, al recupero di salute e al mantenimento dei diritti, garantendo ai pazienti, inseriti a vario titolo giuridico nella REMS, piani individualizzati di cura aventi come obiettivo finale il reinserimento sociale e la continuità del trattamento nel territorio.