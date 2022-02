Acqua Lete per sociale, inaugurato Campo dei Miracoli a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Inaugurato oggi al Corviale di Roma, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Campo dei Miracoli realizzato con il coinvolgimento della Regione Lazio, di Ater Roma e di altri enti e aziende, tra cui Acqua Lete. L’impegno di Acqua Lete non è nuovo in progetti di Corporate Social Responsability. Sensibile ed attenta alle tematiche etiche e sociali, ha sostenuto negli anni Onlus come Save the Children, la Comunità di Sant’ Egidio e la Fondazione Rita Levi Montalcini per la realizzazione di progetti di grande valore. Lete, con una presenza forte e riconoscibile da decenni nel mondo dello sport, grazie alle sue proprietà funzionali e ad importanti partnership con realtà mondiali ed europee nel panorama del calcio professionistico, come SSC Napoli e AC Milan, e di prestigiose federazioni sportive nazionali, come FIGC e FIS, sostiene tutto il mondo dello sport, non solo quello agonistico, ma anche quello dilettantistico, importante punto di riferimento delle comunità di quartiere o delle periferie cittadine. Nasce nel 2022 Lete per Lo Sport, un nuovo progetto di Corporate Social Responsability dedicato esclusivamente al mondo dello sport. Lete, in collaborazione con L’Istituto del Credito Sportivo, ha deciso di contribuire alla realizzazione di infrastrutture sociali in aree periferiche del nostro Paese tracciando un percorso di attivazione e promozione di una cultura sociale nuova che vede enti, istituzioni e aziende in team per offrire la possibilità di un futuro migliore alle giovani generazioni che vivono nelle periferie di grandi città italiane. Il primo intervento di Acqua Lete è al Corviale per la realizzazione degli spogliatoi del “Campo dei Miracoli” a cui ne seguiranno altri a Napoli, Palermo e Milano. “Abbiamo deciso con grande entusiasmo e determinazione di sostenere, nell’ambito del nostro progetto di CSR dedicato al mondo dello sport, il progetto di Calciosociale al Campo dei Miracoli – sostiene Nicola Arnone, Amministratore Delegato di SGAM – perchè condividiamo la finalità di promozione di una nuova visione dello sport che affianca alla dimensione agonistica quella etica ed educativa, divenendo motore di cambiamento positivo per i territori e la collettività”. Al Campo dei Miracoli di Corviale, Acqua Lete segna con Calciosociale la prima tappa del suo impegno per sostenere e celebrare tutto il bello dello sport, testimoniando il suo impegno nei confronti delle persone, della società e del territorio.

(ITALPRESS).