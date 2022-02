A Caltanissetta si festeggiano i 100 anni di Vincenza Caruso: “una vita avvolta dall’amore per la famiglia”

Tanti auguri a Vincenza Caruso che oggi, il giorno di San Valentino, raggiunge il traguardo “a tre cifre”. Cento anni di vita che, dal 1922 a oggi, ha trascorso dedicandosi alla famiglia, prima al fianco del marito Gaetano e poi alla figlia Vincenza con la quale ancora oggi vive.

Nata nel 1922, visse a Niscemi solo qualche anno prima di trasferirsi a Caltanissetta insieme ai genitori e sua sorella perché il padre, contadino, lavorava come mezzadro.

Affettuosamente avvolta dal calore della sua famiglia la centenaria sarà festeggiata da tutti i suoi cari. Dall’unione con Gaetano Militello, prima amico di infanzia e poi dal 1946 compagno di vita, nel 1947 nacque Stefania. Un primo bocciolo dal quale è fiorita una grande famiglia che non l’ha mai lasciata sola e rappresenta il vero valore dell’amore.

Vincenza, ha vissuto in pieno una vita modesta ma ricca d’amore, ha affrontato tante prove che, però, non l’hanno mai fatta cedere. La guerra, l’emigrazione in Belgio dove il marito ha trovato lavoro nelle miniere di carbone, il rientro in patria, la malattia di Gaetano, la vedovanza nel 1982 e adesso la pandemia.

Nonna Vincenza, però, adesso spegnerà le sue 100 candeline sulla torta e, davanti ai suoi occhi non vedrà le fatiche vissute ma le gioie ricevute. Oggi, infatti, il suo “giardino”, grazie a Stefania e al marito Ugo, risplende rigoglioso con i suoi 5 nipoti Danilo, Sonia, Manuela, Angelo e Teresa e i 5 pronipoti Ugo, Klarissa, Giorgia, Ginevra e Deborah.

Un meraviglioso traguardo di cui – giustamente – va fiera.