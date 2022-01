Video commemorativo realizzato dal Comune di San Cataldo in collaborazione con il gruppo “San Cataldo ripartiamo insieme”

SAN CATALDO. In occasione della giornata della memoria, per ricordare il genocidio degli ebrei nei campi di concentramento nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, l’Assessore Marianna Guttilla e Claudio Lipari amministratore del gruppo San Cataldo ripartiamo insieme, hanno realizzato un video commemorativo coinvolgendo diversi istituti scolastici, artisti, scrittori, poeti ed autori in sinergia, per parlare, leggere alcuni brani ed esprimere il proprio pensiero relativo a questa tragica pagina nera dell’umanità.

Affinché non si ripeta è giusto ricordarla sempre, imparare dalla storia ed eliminare ogni forma di intolleranza verso tutti gli esseri umani, è questo il grande messaggio racchiuso nel video – affermano Guttilla e Lipari – Idea e progetto di Marianna Guttilla e Claudio Lipari.

Hanno contribuito: Gioacchino Comparato (Sindaco di San Cataldo), Claudio Arcarese, Vincenzo Giordano, Maria Concetta Naro, Liceo Scientifico A. Volta, Liceo Classico Linguistico e Coreutico “R. Settimo”, Liceo Artistico R. Assunto, Scuola primaria di Secondo grado Carducci / Balsamo.

Questo il video: