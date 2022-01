Sicilia, Migranti: i 7 morti per freddo tumulati a Palma di Montechiaro

Le salme dei sette giovani bengalesi, morti a causa del freddo durante la traversata per Lampedusa, conclusa martedi’ mattina con lo sbarco di 280 persone, saranno tumulate a Palma di Montechiaro. Domani mattina saranno imbarcate sul traghetto di linea per Porto Empedocle dove arriveranno in serata. Il nulla osta della procura della Repubblica di Agrigento– che ha aperto un fascicolo di inchiesta a carico di ignoti per favoreggiamento dell’immigrazionedestina e morte quale conseguenza di altro reato – e’ arrivato nelle scorse ore.

Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha dato alla prefettura la disponibilita’ per accogliere le nuove vittime della tragedia del mare. Lunedi’ mattina, al cimitero del paese, si terra’ una cerimonia funebre.

I 7 migranti che hanno perso la vita erano a bordo di un barcone che e’ stato avvistato e soccorso, a 18 miglia dall’isolotto di Lampione, dalla Guardia di finanza e dalla Capitaneria. Tre sono stati trovati morti al momento dell’aggancio del peschereccio. Gli altri 4 sono deceduti prima di arrivare sulla terraferma.