Sicilia, Castelvetrano: ‘portavoce gratis’. Sindaco: “Nessuna alternativa”

“Il Comune di Castelvetrano e’ in dissesto finanziario e la normativa non consentita di riconoscere indennita’ economiche, l’alternativa il silenzio obbligato”. Lo dice all’AGI il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano (M5s), replicando all’Assostampa di Trapani, che aveva denunciato la ricerca ‘gratuita’ di un giornalista indetta dal comune. “A causa del dissesto finanziario in cui versa l’ente non e’ possibile riconoscere indennita’ economiche per Esperti, Consulenti e Portavoce – continua il sindaco Alfano, in una nota inviata stamane -, tutte figure indispensabili per un buon funzionamento comunale, attualmente ricoperte da professionisti, intellettuali, che prestano la loro pregevole opera gratuitamente”.

Il Comune e’ in dissesto finanziario dal 2019, ha dichiarato alcuni mesi prima dell’elezione di Alfano, e da allora ha dovuto far meno di un ufficio stampa. Riferendosi alle denunce di questi giorni, per primo cittadino di Castelvetrano, “richiamando il principio corretto che ogni lavoro va correttamente remunerato, non tenere conto di alcune considerazioni meritevoli di attenzione”, come “il diritto di una comunita’ ad essere permanente e correttamente informata in ordine alle attivita’ del sindaco e dell’Amministrazione tutta” e “il diritto/dovere dell’amministrazione di operare una comunicazione nella forma piu’ semplice e chiara e quindi professionale, per arrivare a tutti i concittadini e non solo”. Infine, secondo Alfano”