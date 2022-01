Mussomeli, auguri di buon anno del primo cittadino

MUSSOMELI – Gli auguri di buon anno del sindaco Cataia: ” Care Concittadine, Cari Concittadini, il momento degli auguri di buon anno – che porgo a tutti i mussomelesi e a tutti coloro che amano Mussomeli e che vivono nella nostra cittadina – è sempre quello dei bilanci. Lo è ancora di più per chi amministra, chiamato a dare riscontro e a rendere conto ai cittadini dell’attività fino ad oggi svolta, dei risultati messi a segno e dei progetti in cantiere. Anche quest’anno è stato segnato dalla pandemia, alla quale abbiamo fino ad oggi fatto fronte con diversi bandi anticrisi (Voucher alimentari e Credito di Imposta finalizzati all’abbattimento di tributi locali in favore delle attività produttive del nostro territorio) per oltre 500 mila euro di risorse finanziarie assegnate al nostro comune. Al sostegno alle attività economiche abbiamo affiancato investimenti per lo sviluppo, il rilancio, le infrastrutture, con attenzione per tutto il territorio comunale. Un numero su tutti: 11 opere e cantieri attivi nell’anno appena concluso, 10 milioni di euro di lavori in corso di esecuzione (collegio di Maria, Ex Stallone, CCR, Via Fuori Le Mura, Scuola Padre Puglisi, Edifici Scolastici, interventi di manutenzione strade comunali ed extra comunali, etc). Sono i fondi stanziati per i lavori pubblici, con altri 30 milioni di euro per opere già in programmazione per l’anno futuro. Per il rilancio del territorio tanto si è investito e tanti sono i progetti in fase di programmazione ed in corso, e penso sia sotto gli occhi di tutti. Diversi sono anche le progettualità in corso per il rilancio turistico. Malgrado la pandemia, Mussomeli è stata in questi mesi visitata da tanti stranieri attratti dalle nostre bellezze paesaggistiche, storiche e dalla proverbiale accoglienza di noi mussomelesi. Lavoriamo per ritrovare e potenziare, in prospettiva, i numeri dell’affluenza turistica. Siamo in un momento decisivo, e nessuno deve rimanere indietro. A questo proposito sottolineo come l’attenzione alle politiche sociali sia stata, e sia, massima: vari interventi e servizi attivi finalizzati all’assistenza alle famiglie più fragili e alle categorie vulnerabili. Servizi ed interventi eseguito ed in corso di esecuzione grazie ai vari Piani di Zona e ai vari progetti finanziati con fondi europei, statali e regionali. Il sostegno alle famiglie e le politiche di rilancio demografico li abbiamo declinati anche con misure come la forte riduzione delle rette per i servizi per l’infanzia da zero a tre anni, introducendo, nell’ottica della piena integrazione tra pubblico e privato, anche voucher dedicati ai genitori che si avvalgono dell’offerta educativa dei privati convenzionati. L’attenzione è continua e riguarda l’intero territorio comunale. Le cose fatte sono tante ma tante sono ancora anche quelle da fare. Il futuro lo stiamo affrontando con una visione non limitata all’oggi ma con quella lungimiranza che guarda oltre la quotidianità. Ora l’obiettivo di tutti è uscire dalla fase pandemica e metterci a correre per guadagnare terreno e raggiungere quel ruolo da protagonista che Mussomeli merita. Con lo stesso impegno profuso nel 2021 voglio affrontare anche il 2022. Da parte mia e di tutta la mia squadra non manca certo la voglia di fare bene e di continuare il nostro programma contando sulla collaborazione di tutti voi cari cittadini nell’aiutarci e nel segnalarci quelle situazioni che vanno migliorate. Il mio modo di concepire il mio ruolo è quello di essere ogni giorno al servizio dei miei concittadini ed al servizio della mia città, alla ricerca di soluzioni concrete per rendere Mussomeli sempre più bella, più pulita, più sicura, più ricca di benessere e di una migliore qualità di vita per tutti i mussomelesi e per i nostri ospiti. Con questo auspicio e questo impegno, vi giungano i miei più sentiti ed affettuosi auguri di buon 2022″