La Sicilia esulta per la rielezione del suo conterraneo Mattarella

La Sicilia plaude alla rielezione del suo conterraneo di Sergio Mattarella per il secondo mandato da Presidente della Repubblica. “Dalla Sicilia congratulazioni al concittadino Sergio Mattarella e l’augurio di un buon lavoro” dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che però, punta il dito che per avere l’inquilino del Colle si è dovuto arrivare all’ottava votazione. “Una classe dirigente seria avrebbe deciso la riconferma del presidente della Repubblica già alla prima votazione e non alla ottava, quasi fosse l’unico rimedio ai tanti pasticci. Una pagina non bella della politica italiana, scritta soprattutto da chi nelle difficili giornate che hanno preceduto quella odierna ha saputo dire solo no, pensando di più ad evitare il voto anticipato che al bene comune” sottolinea Musumeci. Le felicitazioni per il suo secondo settennato a Mattarella arrivanoanche dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

“Il Parlamento ha espresso con chiarezza la volontà di riconfermare Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella” dichiara il primo cittadino.

“Una volontà condivisa dalla stragrande maggioranza degli italiani. Con questa rielezione il Parlamento ha espresso inoltre il proprio apprezzamento nei confronti di una figura di altissimo profilo, anche in riferimento al prestigio dell’Italia in campo internazionale, a presidio della Repubblica e della sua Carta Costituzionale in un delicato e difficile momento politico e sociale. Al Presidente Mattarella rivolgo, anche a nome della sua Città, sentiti auguri di buon lavoro” conclude Orlando, “La riconferma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rappresenta la stabilità politica e amministrativa di cui l’Italia ha oggi bisogno. Una scelta giusta, che noi sostenevamo già da diversi mesi”. E’ quanto afferma il commissario regionale della Democrazia Cristiana Nuova ed ex presidente della Regiona Siciliana, Salvatore Cuffaro. “La DC Sicilia auspicava una riconferma del mandato che adesso c’è stata, resta il rammarico che si siano persi diversi giorni prima di arrivare a questa scelta. Oggi, lo ribadiamo, in un momento di profonda difficoltà, è necessario e indispensabile che il delicato ruolo di Capo dello Stato sia gestito da una figura sopra le parti, come quella di Sergio Mattarella, persona stimabile di altissima levatura culturale, storica e di spiccatissima sensibilità” dice Cuffaro che poi conclude. “A Mattarella va, da parte della DC Nuova di Sicilia, un grazie ed un incoraggiamento per proseguire nell’ottimo lavoro fin qui svolto”.

“Sergio Mattarella è stato e continuerà ad essere un grande presidente: la sua riconferma è anche un motivo di orgoglio per la Sicilia. Rivolgo al presidente Mattarella i migliori auguri di buon lavoro a nome del gruppo parlamentare del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana” è il commento di Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all’Ars.

Soddisfazione per la rielezione di Sergio Mattarella anche da parte del segretario regionale della Lega, Nino Minardo: “Saluto con soddisfazione l’elezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. La soluzione migliore in questa delicata fase che attraversa l’Italia. Una scelta condivisa da una maggioranza molto ampia delle forze politiche e che nelle ultime e concitate ore ha visto protagonista assoluto il nostro leader Matteo Salvini. Ho condiviso in pieno ogni singolo passo fatto da Salvini in questi giorni a partire dal suo enorme sforzo per proporre una candidatura di alto profilo proveniente dall’area politica e culturale di centrodestra; le bocciature ostinate della sinistra sono davanti agli occhi di tutti così come il fatto che, cito proprio le parole di Matteo, ‘gli italiani non meritassero altri giorni di confusionè. Per questo la Lega, con coraggio e senso di responsabilità, già stamattina ha agito nel migliore dei modi. La riconferma di Sergio Mattarella alla più alta carica dello Stato mantiene al Quirinale un siciliano che da sempre è al servizio delle Istituzioni e a cui auguro di continuare ad essere riferimento per tutti gli italiani”.

“Il simbolico abbraccio e l’augurio di buon lavoro dell’amministrazione comunale e di tutta Castellammare del Golfo, sua città d’origine, a Sergio Mattarella, rieletto Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella, con equilibrio ed autorevolezza, si è mostrato determinato e rassicurante in un momento di grande difficoltà per l’Italia, garantendo la Costituzione e l’unità nazionale e adesso tornando a ricoprire il ruolo per la stabilità del Paese e grande rispetto per le Istituzioni”. Lo afferma il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo in considerazione del legame della città con la famiglia Mattarella, dove sono nati e riposano, al cimitero comunale, Bernardo e Piersanti Mattarella, padre e fratello del Presidente della Repubblica, ma anche la moglie Maria Luisa (Marisa) Chiazzese.

