Covid. Via libera dall’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) per la pillola Paxlovid di Pfizer

L’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per Paxlovid, il farmaco anti-Covid, da assumere per via orale, prodotto da Pfizer. Lo ha annunciato un comunicato apparso sul sito dell’agenzia.

“Il comitato per i medicinali destinati ad uso umano (CHMP) dell’Ema ha raccomandato l’immissione in commercio condizionata per il medicinale antivirale orale Paxlovid (PF-07321332/ritonavir) per il trattamento del Covid-19. Il richiedente è Pfizer”.

In particolare, il comitato dell’Ema, proseguono gli esperti, “ha raccomandato di autorizzare Paxlovid per il trattamento del Covid-19 negli adulti che non necessitano di ossigeno supplementare e che corrono un maggiore rischio di malattia grave”.