Covid, Kore Enna: “Denunceremo autori fake news su università”

“In questi giorni l’universita’ Kore di Enna e’ sotto attacco sui social da parte di una sparuta minoranza di propri studenti, cui si aggiungono identita’ fake e studenti iscritti in altri atenei, per il fatto di avere mantenuto lo svolgimento degli esami in presenza, diversamente da alcune altre universita’ che hanno optato per gli esami on line”.

Lo afferma una nota dell’ateneo annunciando di “riservarvi di denunciare gli autori dei falsi e tutti coloro che se ne faranno consapevolmente veicolo di diffusione, a tutela della propria reputazione e della correttezza dei propri studenti” “L’universita’ Kore – si sottolinea nel documento – non condanna le legittime manifestazioni di dissenso e le opinioni contrarie, e non intende giudicare le ragioni che muovono alcuni studenti a preferire gli esami on line invece che in presenza. Ritiene invece inaccettabili le aggressioni verbali del tutto gratuite e maleducate e le accuse denigratorie, in particolare quelle che riguardano il presunto mancato rispetto dei protocolli di sicurezza e di prevenzione anti Covid.

Taluni autori di post, nascondendosi dietro l’anonimato o identita’ fake – si legge ancora nella nota – hanno scritto che all’universita’ Kore avrebbero partecipato ad esami senza misurazione della temperatura e senza Green pass. Chiunque ha potuto e puo’ verificare che tutti i varchi di accesso all’Universita’ sono presidiati da personale specializzato addetto a questi accertamenti e che nelle Facolta’ vengono attuati tutti i protocolli di prevenzione e sanificazione.

“L’universita’ Kore di Enna, nel riaffermare la propria linea di condotta, perfettamente coerente con le indicazioni ministeriali e delle sedi accademiche collegiali, mitigate peraltro da linee guida interne caratterizzare da assoluta flessibilita’ – conclude la nota dell’ateneo – si riserva di denunciare gli autori dei falsi e tutti coloro che se ne faranno consapevolmente veicolo di diffusione, a tutela della propria reputazione e della correttezza dei propri studenti, i quali si dedicano alle attivita’ didattiche ed agli esami con straordinaria serieta’ e con esemplare rigore, conseguendo i titoli accademici con piena soddisfazione, pieno merito e piena spendibilita'”.