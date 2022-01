Come rendere salubre l’aria nei luoghi di lavoro

Sono vari gli inquinanti che possono rendere poco salubre l’aria all’interno degli ambienti di lavoro. Non stiamo parlando esclusivamente delle sostanze inquinanti che dall’esterno possono penetrare all’interno degli ambienti, ma anche di quelle che sono effettivamente prodotte o presenti negli edifici. Semplici uffici in cui sono presenti numerosi lavoratori, piccole realtà produttive artigianali, laboratori per la lavorazione di materiali di vario genere: in tutte queste situazioni è importante rendere l’aria più salubre utilizzando appositi sistemi di aerazione.

A cosa serve un sistema di aerazione

Sostanzialmente un impianto aerazione forzata agisce espellendo l’aria presente negli ambienti professionali e immettendo aria dall’esterno, dopo averla filtrata. In questo modo si ottiene una perfetta aerazione, che garantisce aria più pulita negli ambienti, rimuovendo gli agenti inquinanti e filtrandoli dall’aria. Sono disponibili in commercio impianti di aerazione che permettono di limitare la dispersione del calore verso l’esterno, trattando l’aria espulsa recuperando il calore in essa presente. Si ottiene così una migliore aerazione, che limita la dispersione di energia e gli scambi di calore con l’esterno. Una soluzione innovativa che permette di ottenere il miglior risultato possibile, senza utilizzare installazioni ingombranti o particolarmente costose.

Come si installano

Chiaramente un impianto di aerazione di ultima generazione deve essere installato da personale specializzato, per ottenere impianti a norma e perfettamente funzionanti. Oggi è possibile utilizzare sistemi di aerazione forzata a fissaggio libero all’interno di un locale, in modo da poter installare condutture, sistema di filtraggio e bocchettoni in qualsiasi ambiente. Solitamente è necessario anche prevedere la predisposizione di fori sulle pareti esterne dell’edificio, per dare accesso all’aperto. Il sistema di aerazione va ovviamente progettato ad hoc, considerando la disposizione degli ambienti interni, il numero di addetti presente in ognuno di essi, il tipo di lavoro che vi si svolge. Alcune tra le aziende che producono sistemi di aerazione offrono anche ausilio nella progettazione degli impianti, oltre che nell’istallazione degli stessi. In questo modo si avrà sempre a disposizione la soluzione migliore possibile per la specifica situazione del laboratorio, dell’ufficio o dell’attività imprenditoriale in genere.

La legislazione vigente

Le vigenti leggi in fatto di sicurezza degli ambienti lavorativi prescrivono l’obbligo di installare sistemi di aerazione forzata. In particolare risultano obbligatori all’interno di: esercizi pubblici, luoghi di lavoro, alberghi, ristoranti, uffici, spazi pubblici adibiti ad attività ricettive, circoli privati. Si tratta di impianti che migliorano l’aria presente all’interno di tutti questi ambienti, rendendola più salubre. Le leggi descrivono minuziosamente sia la portata dell’impianto di aerazione, sia le specifiche per quanto riguarda il recupero del calore. Ricordiamo che alcune zone italiane sono escluse da questo specifico obbligo, anche se una tale opzione può risultare particolarmente interessante dal punto di vista delle spese di gestione dell’impianto.

Non solo impianti di aerazione

Oltre all’installazione di impianti di aerazione è importante seguire alcune buone norme che consentono di mantenere pulita l’aria all’interno di un ambiente lavorativo. A partire dall’installazione di cappe aspiranti laddove si producano fumi, sostanze più o meno tossiche, aerosol di vario genere. Oltre ovviamente a effettuare regolari interventi di igienizzazione e pulizia, utilizzando prodotti scarsamente inquinanti e nelle dosi corrette.