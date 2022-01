A Serradifalco screening di tamponi alla popolazione scolastica per garantirne un sicuro ritorno in presenza

SERRADIFALCO. Domani, domenica 16 gennaio, per l’intera giornata a Serradifalco si svolgerà una campagna di screening di tamponi dedicata ad alunni, personale scolastico docenti e personale Ata delle scuole d’infanzia, elementare e media di Serradifalco e Montedoro.

Lo screening si svolgerà nello spiazzale della scuola media “Polizzi” in modalità drive in con ingresso da via papa Giovanni e uscita da via Cavalieri di Vittorio Veneto.

La campagna di screening è stata voluta dal sindaco Leonardo Burgio che assieme agli altri assessori della sua Giunta ha contribuito di tasca propria, mentre le due farmacie cittadine hanno fatto una cospicua donazione di tamponi da effettuare domani per consentire un ritorno in presenza in sicurezza per alunni, docenti e personale scolastico nelle scuole dei rispettivi comuni previsto per lunedì 17 gennaio.

I tamponi si potranno fare dalle 9 alle 12,45 e dalle 12,45 alle 18,30. Lo screening sarà coordinato dal gruppo locale della Croce Rossa. Nel frattempo, a Serradifalco si registrano 14 nuovi casi di positività e 7 guariti. Pertanto, il numero complessivo dei positivi è di 120, di cui 3 ricoverati in malattie infettive e uno ricoverato fuori provincia.