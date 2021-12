Usa, è morto l’ultimo sopravvissuto della ‘Band of Brothers’: il colonnello Edward Shames, aveva 99 anni

E’ morto venerdi’ scorso in Virginia, all’eta’ di 99 anni, il colonnello Edward Shames, l’ultimo ufficiale sopravvissuto dello storico reggimento di fanteria paracadutisti della Seconda guerra mondiale dell’esercito Usa noto come ‘Easy Company’ e oggi conosciuto in tutto il mondo come ‘Band of Brothers’. Lo riporta oggi la Cnn. Durante la seconda guerra mondiale, Shames “era un membro della rinomata ‘Easy Company’, 506mo Reggimento di fanteria paracadutisti, 101ma Divisione Aviotrasportata, ora conosciuta in tutto il mondo come ‘Band of Brothers'”, recita il necrologio pubblicato dall’Hollomon-Brown Funeral Home & Crematory.

La storia della ‘Easy Company’ e’ stata successivamente immortalata nella miniserie della HBO ‘Band of Brothers’, basata sull’omonimo bestseller del New York Times di Stephen E. Ambrose