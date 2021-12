Sutera, al museo etnoantropologico vaccinazione anticovid

SUTERA – Per venire incontro ai cittadini ed evitare spostamenti e disagi, l’amministrazione comunale, in collaborazione con i medici di famiglia e l’asp di Caltanissetta, ha organizzato una giornata dedicata alla vaccinazione anticovid presso il museo etnoantropologico lunedì scorso 20 dicembre. Sono state somministrate 305 dosi di vaccino ad altrettante persone e sono state eseguite 30 vaccinazioni domiciliari. Si è trattato principalmente di terze dosi (booster), ma anche di prime e seconde vaccinazioni a dodicenni e soggetti giovani. Dalle ore 15 alle ore 21,30 con l’impegno corale di tutti gli addetti si è riusciti a rendere un servizio ai cittadini che diversamente avrebbero dovuto spostarsi in altre sedi. “Un ringraziamento va principalmente – è scritto in una nota – ai medici di famiglia dott Ferlisi, dottoressa Mingoia, dottoressa Sanfilippo, dottoressa Terrana. All’infermiere Maurizio Grizzanti che assieme al dott Ferlisi hanno assicurato un numero così elevato di vaccinazioni a domicilio. Al dott Angelo Giuliano che, come in altre occasioni, ha prestato la sua preziosa opera. Un grazie particolare al prof Mario Tona padrone di casa, alla signora Maria Grizzanti e ai giovani che stanno svolgendo il servizio civile per la fattiva collaborazione anche al di là del proprio orario di servizio. Un caloroso ringraziamento al dott Nino Ippolito, al dott Onofrio Tona e a Paolino Mantione. La somministrazione della terza dose oltre a dare una migliore protezione dal virus, – continua la nota dell’amministrazione comunale – mette i cittadini in una condizione di maggiore libertà nel potersi muovere e vivere liberamente potendo così ottenere il cosiddetto green pass rafforzato che consente di svolgere qualsiasi attività. I cittadini di Sutera hanno ancora una volta dimostrato senso di responsabilità e fiducia nella scienza, atteggiamento che ha consentito in tutto questo periodo della pandemia di far sì che il nostro paese sia stato, fino a questo momento, solamente sfiorato dagli effetti del virus, con pochi casi e nessuno grave. Questo ci fa onore e ci impone di continuare a tenere un atteggiamento di prudenza perché il coronavirus

si è dimostrato essere subdolo e pericoloso. Un augurio sincero di Buon Natale e Buone Feste a tutti quanti hanno collaborato e a tutti i cittadini”.