Serie D. La Sancataldese agguanta il pari 1-1 a Licata in “zona Cesarini” con Burcheri.

Una Sancataldese indomita è riuscita a strappare in extremis un pareggio 1-1 al Licata conquistando così un punto importantissimo per muovere una classifica che comincia a farsi finalmente favorevole per la squadra di Giovanni Campanella.

Non è stata tuttavia una partita facile per i verdeamaranto che, nel primo tempo, sono stati trafitti al 27’ da Currò. Nonostante lo svantaggio, la squadra del presidente La Cagnina non s’è mai scoraggiata ed ha sempre insistito alla ricerca del pari contro un’avversaria che notoriamente in casa non fa sconti a nessuno.

La costanza e la perseveranza della Sancataldese, tuttavia, è stata premiata proprio nei minuti di recupero quando il giovane Burcheri ha infilato la porta del Licata facendo esplodere di gioia non solo i suoi compagni di squadra, ma anche la tifoseria verdeamaranto che ha seguito i suoi beniamini al Dino Liotta sostenendoli dall’inizio alla fine non prima di aver esposto uno striscione con su scritto “Forza Ravanusa” nel quale hanno manifestato la loro vicinanza alla comunità di Ravanusa duramente colpita dalla tragedia del crollo di alcune palazzine a seguito di un’esplosione nella quale ci sono stati morti e feriti.

La Sancataldese è ora salita a quota 17 in classifica e domenica prossima affronterà in casa la vice capolista Gelbison.