Scritti inediti di Andrea Camilleri ritrovati dalle figlie in garage e cantina.

Le figlie di Andrea Camilleri, Andreina e Mariolina, hanno ritrovato in garage e in cantina alcune carte intatte del loro padre. Lo hanno reso noto a Rai News. Si tratta di un tesoro in cui, secondo quanto riporta Ansa, rientrano anche tanti inediti. Andreina e Mariolina raccontano che tutto il tesoro ritrovato confluirà nel “Fondo Camilleri” in costruzione, disegnato dall’architetto Simone di Benedetto, ma già riconosciuto dalle istituzioni di interesse storico.

Aprirà al pubblico in primavera per studiosi, appassionati e per le scuole. In anteprima e in esclusiva a RaiNews24 sono stati mostrati i taccuini di un Andrea adolescente, alla fine degli anni ’30, rilegati da lui stesso sugli stati d’animo e le agende con gli impegni. A RaiNew24 sono stati raccontati anche aneddoti che rivelano un po’ dell’animo di Camilleri, come la storia di “Giudizio a mezzanotte”, commedia che Andrea Camilleri ha sempre raccontato di aver lanciato giù dal finestrino mentre rientrava a casa da un viaggio a Firenze per un premio, ma le figlie hanno trovato in cantina cinque copie del romanzo, smentendo di fatto il racconto del padre. (Ansa).