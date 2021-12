San Cataldo, Modaffari: “Termosifoni spenti alla Carducci. Sindaco e giunta si attivino per gli studenti”

Il gruppo “Riprendiamoci la città” di San Cataldo ha presentato un’interrogazione consiliare sulla mancata attivazione dei riscaldamenti alla scuola “G. Carducci” e l’invito a usare le risorse disponibili da fondi assessoriali “Risorse economiche a favore degli Enti Locali per interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici – L.R. N° 9 DEL 15/04/2021, ART. 111, COMMA 2 E ART. 113”.

“Il nostro gruppo consiliare – ha spiegato Modaffari – non può non biasimare l’azione del Sindaco e della sua Giunta che non è riuscita ad attivare gli impianti di riscaldamento del plesso scolastico “G. CARDUCCI”. Ricordiamo che il riscaldamento doveva essere attivato a far data dal 01/11/2021, ad oggi 06/12/2021 purtroppo non è dato sapere quado il servizio sarà attivato.

Nel mentre assistiamo al grido di aiuto di centinaia di famiglie che chiedono a gran voce l’attivazione dei riscaldamenti nelle aule ed ambienti destinati all’amministrazione scolastica, così come a scene dell’altro mondo con ragazzi avvolti da coperte, sciarpe e vestiario pesante idoneo solo parzialmente ad attenuare le crisi di freddo.

Il tutto è il frutto di una mancata programmazione o di assenze di risorse? Più probabile la prima causa!

Il nostro Comune dispone di oltre 1.000.000 € di risorse utili per l’esecuzione di interventi sugli immobili comunali, ed allora ci si pongono i quesiti:

-sono state attivate le procedure per l’affidamento del servizio della gestione ed attivazione degli impianti termici della scuola “G. Carducci” sia dalla precedente che dall’attuale amministrazione comunale?;

-nel bilancio comunale quante somme, di quelle famose pervenute al nostro Ente (3.264.657,28 €), sono al momento disponibili per l’effettuazione di interventi in conto capitale e per manutenzioni del patrimonio immobiliare comunale?;

-per quali motivi, dopo oltre 1 mese e mezzo dall’insediamento di questa Giunta comunale, l’impianto termico della scuola Carducci è ancora non funzionante?;

-che tempi si prevede per l’attivazione in continuità dei riscaldamenti della scuola Carducci?”

Il Gruppo Consiliare sottolinea al Sindaco e alla Giunta che vi è la possibilità di “accedere immediatamente a risorse economiche fino a 30.000 € attingendo le stesse dalle “Risorse economiche a favore degli Enti Locali per interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici – L.R. N° 9 DEL 15/04/2021, ART. 111, COMMA 2 E ART. 113” così come comunicato al nostro Ente con la Circolare n° 9 del 11/05/2021 per come ripresa dall’ultima nota prot. n° 43679 del 18/10/2021” con le quali l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio – SERVIZIO XI -Edilizia Scolastica e Universitaria – comunicava la disponibilità di fondi per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, somme finalizzate a interventi indifferibili di manutenzione straordinaria nelle scuole”.