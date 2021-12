San Cataldo. Modaffari (Riprendiamoci la Città) su chiusura uffici comunali: “Evitare di interrompere il servizio ai cittadini”.

SAN CATALDO. Il gruppo consiliare “Riprendiamoci la Città”, tramite il consigliere Giampiero Modaffari, ha invitato l’Amministrazione Comunale, qualora la situazione di chiusura del Palazzo di Città dovesse ancora perdurare, “ad evitare di interrompere il servizio ai cittadini (In atto il Governo Nazionale sta facendo di tutto per evitare le chiusure di servizi non essenziali) attivando con solerzia forme strutturate del servizio”.

Secondo il gruppo consiliare, tali forme potrebbero espletarsi con “Personale in presenza ed attivazione di ricevimento per appuntamenti, allo scopo di evitare assembramenti con previsione di un numero giornaliero contingentato. A salvaguardia dei dipendenti, dotazione agli stessi di mascherine ffp2, postazioni di lavoro dotate di separatori in plexiglass. Gli utenti possono accedere soltanto se dotati di mascherine ffp2, dovranno attenersi rigorosamente alle previste norme sul distanziamento ed uso obbligatorio di gel per sanificare ed igienizzare le mani in entrata. Uso di penne e altro materiale di cancelleria individuale o monouso. E’ ovvio che dovrà provvedersi alla misurazione della temperatura in ingresso così come deve essere mostrato il green pass nelle diverse forme previste per norma. Da prevedere altresì integrazione con servizi online o da remoto, ma con collegamento reale”.

Nell’impossibilità di attivare immediatamente quanto proposto, il gruppo consiliare ha invitato l’amministrazione comunale a prevedere “l’attivazione di un CALL CENTER in grado di coordinare e seguire il cittadino per far sì che gli sportelli possano funzionare con efficienza anche in modalità on line; l’immediata comunicazione di un elenco di recapiti telefonici corrispondenti ai vari servizi elargiti a cui abbinare il nominativo del dipendente comunale deputato alla risoluzione delle richieste da parte dei cittadini. Analogamente occorre indicare una mail dedicata al quale fare pervenire le istanze dei cittadini che non sono riusciti a mettersi in contatto con i dipendenti comunali nelle ore di ufficio”.