San Cataldo. L’ACRIS organizza per il 12 dicembre “Fitness e salute nel cuore” al Centro commerciale “Il Casale”.

SAN CATALDO. L’ACRIS (Associazione Cuore Rene Ipertensione Sicilia), realtà locale composta da diversi professionisti presieduta dal cardiologo Dott. Geraci, ha organizzato l’evento, patrocinato dal Comune di San Cataldo, nella galleria del Centro Commerciale “Il Casale” l’evento “Fitness e Salute nel cuore”: una giornata di prevenzione e promozione della salute che si terrà nella galleria del Centro Commerciale . Organizzatori dell’evento sono il dott. Calogero Geraci, Franco Cagnina e Emanuele Orlando.

L’evento si svolgerà nella giornata del 12 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Nel corso di tale giornata verranno effettuati screening dell’ipertensione arteriosa, del diabete, dell’OSAS (sindrome delle apnee ostruttive del sonno) e della sindrome metabolica. I soggetti che presenteranno valori alterati alla misurazione della pressione arteriosa e/o della glicemia o risulteranno a rischio di OSAS ai test di screening, potranno avvalersi di una consulenza gratuita da parte di medici specialisti in tali patologie, da nutrizionisti e da professionisti del mondo del fitness coadiuvati da dottori in Scienze Infermieristiche e da studenti di Medicina e Chirurgia del canale nisseno “Hypatia dell’Università di Palermo.

La finalità dell’evento è quella di prevenire tali patologie per mezzo della sensibilizzazione e/o diagnosticarle precocemente in modo da contribuire attivamente nella promozione di stili di vita salutari, considerato che ipertensione, diabete, sindrome metabolica e obesità sono tra le patologie più diffuse in età adulta nel mondo occidentale e possono essere gravate da numerose complicanze esitando in un notevole calo della qualità di vita con un carico di malattia e mortalità non indifferente se non adeguatamente trattate ma facilmente prevenibili per mezzo di uno stile di vita sano, all’insegna della dieta mediterranea e dell’attività fisica.

Diabete mellito di tipo II e ipertensione, in particolar modo, possono rimanere silenti per anni, dando segno di sé solo quando hanno irrimediabilmente compromesso vari organi:

• occhio (retinopatia ipertensiva e diabetica)

• rene (nefropatia ipertensiva e diabetica)

• cervello (aumentato rischio di ictus, emorragie cerebrali e demenze nei soggetti diabetici e ipertesi,

neuropatia diabetica)

• cuore (ipertrofia cardiaca dovuta all’ipertensione che può portare a scompenso, fattore di rischio

per infarto miocardico e aritmie)

• vasi sanguigni (piede diabetico, arteriopatia periferica, aneurisma e dissecazione aortica mediati

dall’ipertensione).

Nel corso della giornata somministreremo anche un test di screening la “Epworth Sleepiness Scale” per individuare soggetti a rischio di OSAS (sindrome delle apnee ostruttive nel sonno) una patologia ancora poco conosciuta tra la popolazione generale, spesso causa misconosciuta di ipertensione resistente al trattamento farmacologico, cefalea mattutina, sonnolenza diurna e fattore di rischio per patologie cardiometaboliche.

Le patologie oggetto dello screening spesso insorgono nel contesto della cosiddetta sindrome metabolica, frutto della complessa interazione tra predisposizione genetica, accumulo di tessuto adiposo viscerale, l’insulino-resistenza e malsane abitudini di vita caratterizzate da sedentarietà e alimentazione scorretta che portano allo sviluppo concomitante di tali patologie con un peggioramento della prognosi. Dalle precedenti considerazioni nasce l’importanza di offrire periodicamente questi test di screening in modo da diagnosticare precocemente tali patologie e al contempo prevenirne l’insorgenza sensibilizzandola popolazione rispetto l’importanza a fini preventivi del rispetto dei dettami della dieta mediterranea e dello svolgimento almeno tre volte a settimana di attività fisica, in modo da agire sui fattori di rischio modificabili come lo stile di vita e l’alimentazione.

Nel corso della giornata verrà data la possibilità ai presenti di offrire un contributo volontario per mezzo di una lotteria, che si terrà alla fine dell’evento, con numerosi premi offerti dagli sponsor.

La realizzazione dell’evento è stata possibile grazie al Comune di San Cataldo, del direttore del “c.c il Casale” Dott. Sanfilippo e di tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto e che ci preme ringraziare per il prezioso aiuto logistico.