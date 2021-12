Rotaract Caltanissetta, concerto di Natale per beneficenza: venerdì 17 dicembre, ore 20

Il periodo natalizio è da sempre contraddistinto da luci, suoni, sapori e ricorrenze, che lo rendono speciale ed in egual modo atteso come evento da vivere: anche la nostra famiglia Rotaractiana si accinge a respirare l’aria della atmosfera natalizia, rendendosi protagonista in prima linea, secondo lo spirito di service che ci anima, della partecipazione al Concerto di Natale offerto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta.

Lo scopo è quello di promuovere parallelamente la cultura musicale, fiore all’occhiello del nostro territorio, e la raccolta fondi a sostegno dei progetti distrettuali Rotaract, progetti di forte impatto sul territorio, quali “Autonomia in evoluzione” per agevolare l’integrazione dei ragazzi diversamente abili nel mondo del lavoro e “Risacca” che mira all’acquisto di dispositivi marini (c.d. seabin) i quali collocati in acqua generano un flusso attraverso una pompa, riuscendo a raccogliere tutti i rifiuti galleggianti e i detriti inquinanti, plastiche e microplastiche.

Il Concerto avrà luogo il 17 Dicembre alle ore 20.00 presso la Cattedrale di Santa Maria La Nova con una donazione minima di euro 15.00 e vedrà protagonisti gli allievi della classe di Canto dell’Istituto della Prof.ssa Letizia Colajanni, ovvero: Giulia Alletto, Carmela Caponetto, Jessica Domina, Ottavia Guarrera, Elena Marchese, Alice Mulia, Giovanna Vullo, Gabriele Ferrara ed Antonino Giambra.

L’intero corpo di canto sarà accompagnato all’organo dal Maestro Diego Cannizzaro.

Il programma del concerto consentirà di vivere pienamente l’atmosfera natalizia proponendo celebri melodie natalizie rivisitate per l’occasione.