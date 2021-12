Promozione. Sconfitta esterna per l’Atletico Nissa 3-1 contro la Leonfortese. Gol della bandiera di Genova.

Sconfitta esterna 3-1 per l’Atletico Nissa contro la Leonfortese. La squadra di Alessio Sferrazza ha perso il confronto contro quella ennese in un match da subito in salita per via del gol di Caputa dopo 5 minuti di gioco.

Al 22′ raddoppio per la Leonfortese con La Spina. Nella ripresa ancora padroni di casa a segno con Caputa. Atletico Nissa in dieci per l’espulsione di Yuri Di Marco, ma squadra nissena che ha giocato meglio nonostante sia rimasta dieci contro undici.

Nel finale accorcia le distanze con Genova su rigore, poi sfiora il 3-2 con Vaccaro, ma il risultato non cambia decretando la sconfitta di un Atletico Nissa generoso ma poco incisivo sotto porta contro una Leonfortese che invece è sembrata più incisiva sotto porta con i suoi attaccanti.