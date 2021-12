Mussomeli, fuga di gas in Via Cicero

MUSSOMELI – Intervento per perdite di gas da parte della squadra dei Vigili del Fuoco dopo la messa in sicurezza di un immobile sito in Via Palermo. L’allarme stavolta riguarda il quartiere del Carmelo, nel centro storico. I residenti in zona hanno sentito un fortissimo odore di gas ed hanno fatto scattare l’allarme in Via Orfanotrofio. Sul posto s’è portata la squadra guidata da Maio Cimò che, però, pur costatando il forte odore di metano non hanno trovato in quella via la perdita, ma dopo una rapida ricerca è stata individuata in Via Cicero, in un’utenza non attiva. A quanto è dato sapere, era stata installata una caldaia nell’abitazione adiacente ma probabilmente c’era anche un collegamento con l’utenza inattiva da dove il gas fuoriusciva da una valvola, al punto che aveva saturato l’aria circostante. I Viogili del Fuoco hanno quindi messo la zona in sicurezza e richiesto l’intervento dei tecnici dell’Italgas per i provvedimenti del caso.