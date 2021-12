Mussomeli, assegnato il Fondo per i comuni marginali:Euro 249.937,04

MUSSOMELI – Anche a Mussomeli è stato assegnato il fondo per i comuni marginali , ed esattamente, € 249.936,04. Il sindaco Catania, nel darne notizia, così scrive:”Esprimo apprezzamento per il provvedimento pubblicato, oggi, in Gazzetta Ufficiale che riguarda il Decreto a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri che riparte il ‘Fondo di sostegno ai comuni marginali’ per gli anni 2021-2023, su proposta del ministro per il Sud e la Coesione territoriale. Si tratta in totale di 180 milioni euro assegnati a 1.187 comuni. Al Comune di Mussomeli sono stati assegnati € 249.937,04. Le risorse potranno essere utilizzate per tre categorie di interventi nei territori soggetti a spopolamento: • adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali; • concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole; • concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell’immobile (massimo 5.000 euro a beneficiario). Inoltre, i comuni svantaggiati potranno concedere gratuitamente propri immobili da adibire ad abitazione principale o per svolgere lavoro agile. Nei prossimi giorni presenteremo la nostra proposta di utilizzo delle risorse ai competenti organi istituzionali e alla comunità.