Mussomeli, al comune scambio auguri natalizi fra amministrazione e dipendenti. Targhe ai comunali in pensione 2020 – 2021

MUSSOMELI – Presso l’aula consiliare “Francesca Sorce” del Comune di Mussomeli, nella mattinata del 23 dicembre 2021, sì è svolto l’annuale tradizionale incontro natalizio fra l’Amministrazione Comunale e i dipendenti comunali per il reciproco scambio degli auguri. Per l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Giuseppe Catania, il Presidente del Consiglio Gianluca Nigreli e gli assessori Seby Lonte, Daniele Frangiamore e Michele Spoto. Al breve intervento augurale del sindaco Catania per le imminenti festività natalizie, è seguito, poi, un momento riservato ai saluto di congedo ai 18 dipendenti comunali (11 presenti e 7 assenti) che, dal 1° luglio del 2020 fino al 1 dicembre 2021, sono andati in pensione, ricevendo gli apprezzamenti ed i ringraziamenti dell’Ente, attraverso il suo sindaco, evidentemente, fra la comprensibile commozione dei presenti. A ciascuno di loro sono state riservate le targhe che gli amministratori, intanto, hanno consegnato ai presenti, immortalando l’evento con la foto ricordo. Un momento di festa dal sapore tutto natalizio.

Per la cronaca erano presenti: N.11 Dipendenti comunali in pensione, presenti; Vigna Vincenzo, Riino Pino, Genco Mario, Lanzalaco Giuseppina, Bonomo Maria, Sorce Maria Pia, Casamassima Vincenzo, Costanzo Salvatore, Sapia Vincenzo, Di Francesco Giuseppe, Barcellona Antonina

Mentre sette sono risultati assenti: Genco Russo Rosalia, Salerno Giuseppina, Sorce Salvatore, Mingoia Paolo, Catania Salvatore, Genco Rosalia (deceduta 2021), Catanese Rita.