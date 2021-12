Musica, Tiziano Ferro: ecco le date del tour negli stadi riprogrammato per il 2023

Finalmente ci sono le date per il tour negli stadi di Tiziano Ferro che l’artista già nell’aprile scorso aveva annunciato sarebbe slittato al 2023. Le date del nuovo tour, originariamente previsto per il 2020, poi spostato al 2021 e successivamente cancellato, includere le stesse città previste nel calendario 2020-2021, con l’eccezione della data di Cagliari che, come precedentemente comunicato, non potrà essere recuperata.

L’appuntamento di Catania del 2021, invece, viene recuperato a Messina come da calendario originale 2020. I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023.

I biglietti per le nuove date sono da ora in vendita su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com Il nuovo calendario prevede: 7 giugno 2023 Lignano Sabbiadoro, Stadio G. Teghil; 11 giugno 2023 Torino, Stadio Olimpico; 15 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 5 giugno 2020 / 15 giugno 2021); 17 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 6 giugno 2020 / 18 giugno 2021); 18 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 8 giugno 2020 / 19 giugno 2021); 21 giugno 2023 Firenze, Stadio Franchi; 24 giugno 2023 Roma, Stadio Olimpico (biglietti validi: 15 luglio 2020 / 9 luglio 2021); 25 giugno 2023 Roma, Stadio Olimpico (biglietti validi: Messina , Stadio San Filippo (biglietti validi: 27 giugno 2020 / 3 luglio 2021); 8 luglio 2023 Ancona, Stadio Del Conero; 11 luglio 2023 Modena, Stadio Braglia; 14 luglio 2023 Padova, Stadio Euganeo.