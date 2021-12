“Me vuelvo Loca”, il nuovo singolo in spagnolo della talentuosa cantante nissena Cristina Gangi

Nuovo brano per la talentuosa cantante nissena Cristina Gangi che decide di esplorare nuove sonorità in lingua spagnola. Dal 14 dicembre, l’innovativo singolo “Me vuelvo loca” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali: un composito e armonioso Latin/Reggaeton hit, estremamente ballabile, dal coinvolgente ritmo latino.

La giovane cantautrice ha interamente scritto il testo in spagnolo anche per strizzare l’occhio al mercato internazionale. Un brano sensuale, passionale e intenso, composto insieme al produttore nisseno Manuel Scarano, distribuito e prodotto dall’ Etichetta FM.wave.

Cristina Gangi, impegnata in altre scritture e preparazioni di brani, ha sottolineato: “Più cresco musicalmente ed artisticamente, più avverto l’esigenza di misurarmi con sonorità diverse. Il mercato digitale è mondiale, per cui è necessario attingere e sondare nuovi mercati. In questo brano c’è molta della mia passione, del mio modo di intendere la vita: l’ho scritto guardando alla mia vita, al mio modo di essere”.