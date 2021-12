La fatturazione elettronica: un approfondimento sull’SdI

A partire dal 1° gennaio 2020, ogni azienda che emette fatture verso terzi è tenuta a trasmetterle alla piattaforma centralizzata SdI (il Sistema di Interscambio) per la convalida. Come funziona il sistema e in quali passaggi consiste lo svolgimento della procedura? Ecco un breve approfondimento sui dettagli tecnici del processo di fatturazione elettronica in Italia.

Verifica e trasmissione delle fatture elettroniche tramite l’SDI

L’Italia ha introdotto il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, ovvero l’ente che si occupa della gestione degli adempimenti fiscali delle imprese: il sistema si basa su una piattaforma che permette agli esercenti di convalidare le fatture e trasmetterle ai loro destinatari.

Al momento della ricezione di una fattura, l’SdI procede a verificarne il formato e la validità prima che venga trasmessa al destinatario. Se la fattura non risulta conforme a una serie di requisiti tecnici in materia di digitalizzazione, l’emittente viene informato del problema e, in caso di mancata convalida da parte dell’SdI, la fattura viene bloccata e non può essere immessa nel circuito di pagamento.

Le fatture elettroniche trasmesse all’SdI devono essere presentate in formato XML (eXtensible Markup Language) e devono rispettare i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche definite dall’Agenzia delle Entrate.

Per gestire la procedura di elaborazione delle fatture, le aziende sono tenute ad utilizzare registratori di cassa telematici che automatizzano la trasmissione dei corrispettivi all’SdI. L’onere interessa globalmente il settore della vendita al dettaglio e al momento il mercato offre agli esercenti numerose soluzioni per la fatturazione elettronica e vari sistemi di cassa telematici.

Le soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato

Sviluppata da Mooney, EasyCassa è una soluzione All-in-One che, integrando tutti gli strumenti di cui è necessario dotarsi secondo quanto previsto dalle nuove norme, è in grado di semplificare notevolmente il processo di vendita. Le sue funzionalità spaziano dalla fatturazione elettronica (attiva e passiva), alla trasmissione telematica dei corrispettivi, fino a quelle relative alla Lotteria degli Scontrini, consentendo inoltre tutte le forme di pagamento cashless.

Pensato per il settore Food&Beverage, per le strutture ricettive e per i punti in franchising, questo registratore di cassa telematico è utilizzato in oltre 9.000 punti vendita distribuiti in tutto il territorio italiano e la sua formula di abbonamento mensile All-in-One include tutti i dispositivi necessari al supporto dell’attività di vendita al dettaglio: un terminale con schermo touch da 15,6 pollici, stampante fiscale abilitata alla trasmissione telematica dei corrispettivi, lettore di codici a barre da banco, cassetto portadenaro e tastiera qwerty.

Tra i vantaggi più competitivi dell’offerta troviamo l’app Android EasyCassa Go, che consente all’esercente di gestire tavoli, conti e comande, e il portale Cloud, che oltre a gestire la fatturazione elettronica, fornisce dati sull’andamento dell’attività completi di report e statistiche aggiornate su ricavi e costi, nonché sulle performance del punto vendita come ad esempio i prodotti più venduti. Quando l’evoluzione in materia di norme fiscali spinge le imprese a rivedere i propri processi di gestione, adottare soluzioni digitali al passo con i tempi è fondamentale per garantire la massima qualità del servizio di vendita.