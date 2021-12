Italia, covid: da lunedì 27 dicembre al via booster per 16enni e fragili 12-15enni

Da lunedì 27 dicembre, come annunciato dal ministero della Salute in una circolare alla vigilia di Natale, al via le dosi booster di vaccino anti- Covid per la fascia di età 16-17 anni e per i fragili tra i 12 io 15 anni.

Dopo le valutazioni della Commissione tecnico-scientifica dell’Aifa, il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, infatti, ha aperto la possibilità di aprire la campagna vaccinale delle dosi anche per “tutti i giovani delle classi 16 e 17 anni e per i soggetti fragili della fascia 12/15 anni a rischio potenziale di forme gravi di Covid – 19″. Al momento per queste categorie sarà possibile utilizzare solo il vaccino Pfizer.