Italia, 58enne pregiudicato cerca di uccidere e di dare fuoco al padre: arrestato

I carabinieri di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, hanno arrestato un 58enne per maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio. L’uomo, pregiudicato, ha picchiato il padre di 89 anni affetto da problemi di deambulazione e costretto a letto: lo ha percosso con una stampella e poi ha tentato di strozzarlo. L’aggressore già in passato si era reso protagonista di maltrattamenti verso i familiari ma era stato perdonato.

Il 58enne ha anche cosparso di alcol le coperte che coprivano il padre, con l’intenzione di appiccare il fuoco con un accendino. La madre, disperata, ha implorato il figlio di smetterla.

A porre fine all’aggressione l’intervento dell’altro figlio della coppia che ha immediatamente chiamato i carabinieri. L’anziano padre è stato soccorso e se la caverà con 7 giorni di riposo.