Fiocco azzurro per Il Fatto Nisseno: ben arrivato a Giulio, figlio del nostro direttore Marco Benanti. Auguri dalla Redazione

Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno.

(Stephen Littleword) . Oggi quell’intorno, per l’intera Redazione de Il Fatto Nisseno, si arricchisce di una gioia travolgente: una gioia che ha lo sguardo innocente, sognante, dolcemente stropicciato di Giulio Benanti, figlio del nostro Direttore Responsabile, Marco Benanti e di sua moglie, Anna Di Sciacca. Il piccolo Giulio ha deciso di iniziare poco dopo le 21:00, quel fantasmagorico viaggio, in cui sarà accompagnato anche dalla sua sorellina Ambra, chiamato vita e per intraprendere questa meravigliosa avventura ha scelto un giorno davvero speciale.

Ai genitori, l’affettuoso abbraccio di tutta la redazione, nella certezza “assoluta” che in questo Natale non avrebbero potuto ricevere dono più prezioso. Auguri!