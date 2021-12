Eccellenza. Finisce in parità 1-1 tra Nissa e Don Carlo Misilmeri. Non basta ai biancoscudati il gol di Giovanni Taormina.

Parità tra Nissa e Don Carlo Misilmeri 1-1 a Campofranco. Partita che la Nissa ha interpretato come sempre con grande combattività e impegno contro un avversario che, tra le sue fila, contava elementi di spessore ed esperienza come Tiscione, D’Angelo, Di Giuseppe e lo stesso Concialdi.

La Nissa ha avuto il merito di sbloccare il confronto per prima con un gol di Taormina: un diagonale che non ha lasciato scampo al portiere ospite che ha dovuto capitolare sulla conclusione del giocatore nisseno poi uscito per infortunio.

Ma prima del vantaggio la Nissa aveva rischiato di capitolare in quanto, ad inizio ripresa, il Don Carlo Misilmeri ha avuto l’occasione per portarsi in vantaggio su rigore. Concialdi ha però sbagliato il tiro dal dischetto spedendo la palla alta sopra la traversa.

La Nissa ha anche avuto l’occasione del 2-0 la Zummo è stato superlativo su Seckan impedendo alla squadra di Angelo Bognanni di cogliere il raddoppio. Quando mancavano 8 minuti al termine del tempo regolamentare è stato Pellegrino a tirare fuori dal suo cilindro una conclusione dai 30 metri che s’è insaccata imparabilmente. La Nissa ha protestato per un presunto fuorigioco sul gol, ma l’arbitro ha ritenuto regolare la rete del Misilmeri che ha pareggiato.

Nei minuti finali Misilmeri in 10 per l’espulsione di D’Angelo ma pericoloso contro una Nissa alla quale è rimasta la delusione per non aver portato in porto un successo che le avrebbe permesso di confermarsi in testa alla classifica. E domenica prossima altro big match fuori casa contro il Canicattì.