Covid, Viminale: agenti obbligo vaccino, a chi si defila via arma e manette

Arriva la circolare del ministero dell’Interno sull’obbligo vaccinale per le forze dell’ordine -“Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico”- come previsto dall’ultimo sulle misure anti-Covid varato dal governo, obbligo che , per il personale interessato, scatta domani, 15 dicembre. “L’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, non solo è previsto il riconoscimento della sospensione del servizio senza compenso, ma anche il ritiro temporaneo della “tessera di placca, l’arma in dotazione e le manette”.

Multe salatissime, inoltre, per chi viene scovato a lavoro seppur non vaccinato. “La svolgimento dell’attività lavorativa in richiesta dell’obbligo vaccinale – si legge infatti nella circolare – è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 600 a euro 1.500”. Ma verrà multa anche chi non controlla, con sanzioni da 400 a mille euro.