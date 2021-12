Covid in Provincia. Risale il numero dei contagiati. Nelle ultime 24 ore anche due ricoveri.

In provincia di Caltanissetta, nelle ultime 24 ore, il numero di contagi da Covid è stato di 37. Si tratta di persone tutte in quarantena domiciliare. Il numero complessivo attuale di contagiati ammonta invece a 537. Le persone ricoverate sono 25 in degenza ordinaria, una in terapia intensiva e una fuori provincia.

I 37 casi sono distribuiti 10 a Mussomeli, 8 a Gela, 8 a Caltanissetta, 4 a Niscemi, 4 a Riesi, 2 a Butera e 1 a San Cataldo. Sono stati ricoverati in degenza ordinaria 2 pazienti: uno di Butera e uno di Niscemi. Infine, sono guariti dal Covid 6 persone di Riesi, 5 di Gela, 3 di Mussomeli, 3 di Serradifalco, 1 di Caltanissetta, 1 di Acquaviva Platani, 1 di Niscemi e 1 di San Cataldo.