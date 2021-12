Covid in Provincia. Nelle ultime ore registrati 51 casi di positività. C’è stato anche un decesso.

Ancora Covid in primo piano nelle ultime 24 ore in provincia di Caltanissetta. Qui si sono registrati 51 casi di positività al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare. Di questi, 41 persone sono di di Gela, 5 di Niscemi, 2 di Riesi, 2 di Butera e 1 di Caltanissetta.

Sono ricoverati in degenza ordinaria 4 pazienti: 2 di Mussomeli e 2 di Gela. E’ stato invece dimesso dalla degenza ordinaria 1 paziente di Riesi. E’ deceduto un paziente di Riesi positivo al SARS CoV-2. Sono infine guarite 3 persone di Villalba, 2 di Riesi, 2 di Gela, 1 di Niscemi, 1 di Caltanissetta e 1 di Butera.