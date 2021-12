Covid. Approvato da Agenzia Italiana del Farmaco utilizzo del vaccino Pfizer per bambini da 5 a 11 anni.

E’ stato approvato dalla Commissione Tecnico Scientifica di AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) l’utilizzo del vaccino Comirnaty (Pfizer) per la fascia di età 5 – 11 anni con una dose ridotta, un terzo del dosaggio autorizzato per gli adulti e gli adolescenti e con formulazione specifica. La vaccinazione avverrà in due dosi a tre settimane di distanza l’una dall’altra.

Nel parere, la CTS osserva che “sebbene l’infezione da SARS-CoV-2 sia sicuramente più benigna nei bambini, in alcuni casi essa può essere associata a conseguenze gravi, come il rischio di sviluppare la sindrome infiammatoria multisistemica (MIS-c), che può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva”. Infine, la CTS ha sottolineato infine che “la vaccinazione comporta benefici quali la possibilità di frequentare la scuola e condurre una vita sociale connotata da elementi ricreativi ed educativi che sono particolarmente importanti per lo sviluppo psichico e della personalità in questa fascia di età”.