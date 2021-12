Casa: cosa mettere al centro del tavolo da pranzo

Protagonista della sala da pranzo è il tavolo e come tale necessita di essere valorizzato al massimo. Per esaltarne la struttura alcuni preferiscono lasciarlo spoglio, specie se realizzato in marmo, legno pregiato oppure in cristallo.

Posizionare qualche oggetto al centro, dalla semplice ciotola al portacandele, può dare quel tocco, ricercato e originale. Sono molti gli spunti per un buon effetto decorativo e per creare la giusta armonia tra lo stile dell’arredo, il materiale e la struttura del piano. Per non improvvisare e vivere al meglio il living, ecco alcuni spunti per scegliere con gusto cosa mettere al centro del tavolo da pranzo.

Bouquet di fiori freschi

Soluzione adatta per rendere l’ambiente accogliente è senza dubbio quella dei fiori freschi. A ogni stagione e in un grazioso vaso di design, i fiori freschi non soltanto abbelliscono il tavolo della sala da pranzo ma un bel mazzo, in un grazioso vaso di design, può essere un elemento versatile, da adattare secondo i propri gusti.

Chi ha uno stile elegante e raffinato può optare per delle profumatissime peonie oppure per delle rose rosse o blu. Se invece l’arredo della casa è più vicino al minimal, allora anche un fiore singolo, posizionato su un vaso stretto e slanciato, è di grande effetto.

Una ciotola al centro tavola, colma di fiori di campo, coloratissimi e piccoli, dona all’ambiente quel giusto tocco di shabby chic, adatto alle abitazioni rustiche. Per avere quell’effetto romantico, tipico delle case delle nonne, si può anche sistemare sotto il vaso di fiori una tovaglia, capace di regalare quei ricordi misti alla comodità e alla praticità.

Terrario hand made

Gli amanti delle piante in casa sicuramente non potranno fare a meno del piano del tavolo della sala da pranzo per posizionare un magnifico terrario fai da te. Luogo ideale per sfoggiare il proprio pollice verde è il centro tavola, una proposta deliziosa e innovativa per l’interno.

Con un vaso in vetro, del terriccio, ciottoli variegati, muschio, mini cactus e piccole piantine grasse, il gioco è fatto. Delizioso è anche posizionare tra le piante alcune conchiglie, sassolini e piccole pietre raccolte durante le passeggiate al mare: la visione riporterà il piacevole ricordo delle vacanze.

Per un effetto molto ricercato, il terrario in legno è la soluzione migliore. Se si vuole avere l’effetto glamour si può anche osare con elementi in metallo argentato o dorato. Il centrotavola regalerà all’ambiente quella giusta originalità richiesta al proprio living.

Se poi c’è chi si preoccupa di come proteggere il tavolo dagli oggetti che serviranno per la manutenzione nel mini vivaio, ha la soluzione pronta. Può utilizzare delle tovaglie plastificate a metraggio, con colori e nuances adatte allo stile dell’arredo, pratiche e comode. In siti come Sendero.deals è possibile trovarne di tantissimi modelli, tutti realizzati in Italia in materiali di prima scelta, con design originali e di tendenza.