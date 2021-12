Caltanissetta, “venerdì danzo al Liceo”: progetto sperimentale al Ruggero Settimo

Il Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “R. Settimo” , diretto da Irene Cinzia Maria Collerone, ha avviato un progetto sperimentale per avviare le nuove generazioni alla danza.

“VENERDI’ DANZO AL LICEO” (questo il titolo del progetto) è indirizzato agli alunni che desiderano approcciarsi a questo tipo di studi, sia che abbiano già, o meno, esperienza e formazione di tecnica della danza.

La danza, proposta agli studenti della scuola secondaria di I grado, pone come obiettivo fondamentale lo sviluppo della persona nella sua integrità psicofisica, avvicinando e sensibilizzando i discenti anche al mondo della musica. Inoltre, tramite le attività laboratoriali, adempie a rilevanti ed efficaci funzioni di vario tipo, da quella cognitiva a quella socializzante e creativa.

Questo progetto risponde, altresì, ad un bisogno formativo che in tempi di pandemia non poteva e non può attualmente trovare soddisfazione, per i ragazzi di questa età, in altro modo, stanti le restrizioni tuttora vigenti per le attività di natura privata. Inoltre la crisi economica può aver compresso la domanda di queste attività ludico- sportive, artistiche, socializzanti e ricreative delle famiglie a favore dei figli. La gratuità dei corsi ha il fine contrastare il fenomeno tristemente noto come povertà educativa.Dal 12 novembre all’11 febbraio, ogni venerdì alle ore 15,30, gli studenti che si vorranno iscrivere potranno seguire lezioni di tecnica di danza classica e contemporanea con i docenti della sezione coreutica ed i maestri pianisti accompagnatori del Liceo R. Settimo. Il progetto si concluderà con una performance presso il teatro dell’Aula Magna del Liceo.