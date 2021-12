Caltanissetta, studenti dell’ITET Rapisardi Da Vinci addobbano l’albero di Natale “riciclando”

“ADDOBBIAMO L’ALBERO DI NATALE RICICLANDO!” è l’iniziativa ideata e progettata dall’ITET RAPISARDI-DA VINCI di Caltanissetta in collaborazione con gli Assessorati Eventi, Turismo e Attività produttive del Comune di Caltanissetta con cui l’Istituto ha sottoscritto un protocollo d’intesa per promuovere diverse attività culturali e di PCTO.

L’ITET RAPISARDI-DA VINCI con questo progetto di riciclo creativo si mostra attento a promuovere comportamenti virtuosi a favore dell’ambiente con l’obiettivo di evitare gli sprechi, stimolando il riuso.

Il progetto ha coinvolto gli studenti di tutti gli indirizzi dell’Istituto nelle sue diverse fasi: ideazione, progettazione, realizzazione. Diverse le attività di back office che hanno impegnato gli studenti nell’organizzazione dell’evento, nella sua diffusione attraverso i canali social, nella realizzazione di sagome natalizie, nella preparazione di canti di Natale in lingua spagnola, francese e inglese.

Abilità e competenze messe in atto dagli studenti a servizio della collettività per vivere il Natale in un’atmosfera gioiosa e creativa, finalizzata alla comprensione dei valori quali l’amicizia, la solidarietà e l’amore per gli altri. I giovani partecipanti delle scuole elementari e medie, coinvolti attivamente nel progetto, potranno apprezzare come i rifiuti,correttamente differenziati e riciclati, possano tornare in vita sotto forma di nuovi oggetti, sviluppando una sensibilità ecologica e una responsabilità ambientale.